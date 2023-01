AEW | Calano leggermente gli ascolti di Dynamite di questa settimana

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono arrivati i numeri riguardati la puntata didi. Wrestlenomics ha riportato che la puntata didel 4 gennaio ha segnato 846.000 spettatori, con uno .26 dinella fascia d’età tra i 18 ed i 49 anni. L’episodio del 28 dicembre diha invece registrato un numero pari a 876.000 per il New Year Smash, portando il punteggio a .28 nella fascia d’età tra i 18 ed i 49 anni. La puntata, per essere la prima del nuovo anno, ha inoltre visto diversi match titolati.