Adriano Panatta e Paolo Bertolucci raccontano «Il Doppio» su Sky Sport

Leggi su digital-news

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una serata con, compagni di squadra in Coppa Davis negli anni d'oro del tennis italiano, che sia Stefano Meloccaro., ILLIVE, ripercorre lo show dal vivo all’Racquet Club della mitica coppia della Davis del 1976. Venerdì 6 gennaio, alle 13 su SkyTennis, alle 22 su SkyUno e in streaming su NOW. Disponibile on demand.Dietro ogni...