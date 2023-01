Adriano Celentano | una vita da molleggiato

(Di venerdì 6 gennaio 2023)nasce il 6 Gennaio 1938. La sua carriera è stata uno strabiliante susseguirsi di programmi ed idee. Autentico mattatore della TV italiana, ha saputo districarsi tra piccolo schermo, musica e cinema. Autore di molte delle più belle e famose canzoni della storia della musica italiana, è soprannominato ilper via delle sue movenze quando in gioventù ballava durante i suoi brani, una carriera lunghissima e ricca di successi Milanese ma figlio di emigranti foggiani, si interessa al rock’n’roll da adolescente. Tramite il suo primo gruppo rock conosce Little Tony. Con quest’ultimo arriva secondo nel 1961 a Sanremo con la celebre 24mila baci. E’ proprio attraverso il suo gruppo, i Rock boys, che ottiene il primo contratto discografico per l’etichetta Music, ...

Corriere della Sera

, che il 6 gennaio 2023 compie 85 anni, è un simbolo della musica del nostro Paese. Così come simboliche, iconiche, senza tempo, sono diventate le frasi delle canzoni che ha ...Milano - Compie 85 anni proprio oggi, nato il 6 gennaio 1938 a Milano, in via Gluck 14, quella via che diventerà celebre con l'omonima canzone del 1966. I genitori dierano di origine pugliese: ... Adriano Celentano compie 85 anni: tutto quello che non sapete di lui Adriano Celentano oggi età compleanno, partecipazioni Sanremo, moglie, figli e tutto sul molleggiato che festeggia oggi 85 anni.Famiglia originaria di Foggia, il ragazzo della via Gluck è milanese. Da decenni è autore ed interprete di successi, musicali, cinematografici, televisivi. Oggi compie 85 anni Adriano Celentano. Qual ...