Addio Vialli | Seedorf | 'Il Dio del calcio sta organizzando una partita importante lassù'

Il mese scorso aveva annunciato l'al lavoro con gli Azzurri, per dedicarsi alla malattia, che era tornata a prendere il sopravvento. Dopo il ricovero in ospedale, le condizioni disono ...Gianluca: il campione è morto a 58 anni, gli ultimi 5 trascorsi a lottare contro quel maledetto tumore al pancreas che se lo è portato via. Campione dentro e fuori dal campo, si fatica a ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Fiori per Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, Londra - Fiori per Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, L Il 2022 si è chiuso con l'addio all'ex difensore, il 2023 si apre con il lutto per l'ex attaccante ...L'ex calciatore, scomparso per un tumore al pancreas a 58 anni, lascia la moglie Cathryn White-Cooper, sposata in gran segreto a Londra nel 2003, e le due figlie Sofia e Olivia. A loro, le tre donne d ...