Addio Vialli | Pellegrini | 'Ora sta a noi tenerlo sempre in vita'

RaiNews

Con queste semplici parole e una foto in bianco e nero anche il Genoa ha dato l'sui social a Gianluca, bandiera azzurra e blucerchiata di cui oggi tutta l'Italia piange la scomparsa a ...Il 21 marzo del 1995 Marco Ansaldo per La Stampa ricostruì e raccontò la fine del rapporto tra i due e quindi l'dialla Nazionale. Nel corso del tempo,ha poi ricordato di essere ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Le parole di Attilio Lombardo, un altro compagno di Luca, un altro condottiero della Samp di Boskov - Le parole di Attilio Lombardo, un altro compagno di Luca, un altro condottiero della Samp di B Vialli in Nazionale, l'addio: il difficile rapporto tra i due. Il coretto “con Azeglio era meglio” e altre critiche ai metodi dell'Arrigo ...Il mondo rossonero saluta Gianluca Vialli. Da Florenzi a Van Basten: i commossi saluti alla compianta leggenda ...