Addio Vialli | lettera da brividi della Juventus | “Ci lascia un pezzo noi | della nostra storia”

RaiNews

... la trama del film approfondimento, il discorso prima della finale dell'Europeo Genova, 1990. Una giovane squadra, la Sampdoria die Mancini, che da qualche anno sta ...1 Gianluigi Buffon, leggenda della Juve e oggi portiere del Parma, ha salutato sui social Gianluca: 'Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica. Questa maglia che mi ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Il video commovente video del Chelsea in ricordo di Vialli - Il video commovente video del Chelsea in ricordo di Vialli L'ex calciatore, scomparso per un tumore al pancreas a 58 anni, lascia la moglie Cathryn White-Cooper, sposata in gran segreto a Londra nel 2003, e le due figlie Sofia e Olivia. A loro, le tre donne d ...Oggi è purtroppo scomparso all'età di 58 anni Gianluca Vialli, grande ex attaccante e negli ultimi anni membro della Nazionale di Roberto Mancini che nel 2021 ha vinto ...