Addio Vialli | l’annuncio | “L’UEFA farà qualcosa per ricordarlo”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La scomparsa di Gianlucaha suscitato innumerevoli reazioni provenienti da tutto il mondo del calcio ma non solo. Tra queste, è arrivata anche quella di Evelina Christillin, membro aggiuntivo UEFA nel consiglio della FIFA. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di LaPresse per rendere omaggio a: “Lo ricordiamo tutti con una nostalgia allegra, la UEFA sicuramente penserà a fareper. È una persona che con la sua storia e personalità ha tracciato un solco che non era solo sportivo”.Uefa Christillin Amaramente, chiude commentando lo striscione esposto durante la gara tra Cremonese e Juventus in onore dell’ex calciatore: “Bello e tragicamente profetico è stato quello striscione dei tifosi grigiorossi a Cremona di due giorni fa nella sfida contro la ...

RaiNews

E gli diceusando le sue stesse parole in un breve video con alcuni momenti della sua carriera. Gianlucamorto, le sue ultime parole per Cremona e la Cremonese 'Ho fatto il calciatore. ...Fedez attaccato per il messaggio d'a Gianluca. Il rapper, visibilmente commosso, ha salutato sui social l'ex calciatore: 'Avremmo dovuto farci una foto insieme', ha detto. Questa frase è stata ripresa dall'attivista ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Cremonese: resterai un esempio indelebile della nostra essenza - Cremonese: resterai un esempio indelebile della nostra essenza Anche l'Hellas Verona partecipa al lutto che ha colpito il calcio italiano e mondiale per la scomparsa di Gianluca Vialli ...È sempre stata a Londra, al suo fianco, fino a quando non ha dovuto dirgli addio. Cathryn White-Cooper aveva sposato Gianluca Vialli in gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi ...