Addio Vialli | l’abbraccio con Mancini dopo la vittoria a Wembley | VIDEO

Fedez distrutto dopo la scomparsa di: 'Piansi a telefono con lui' Fedez ha raccontato di comegli avesse dimostrato affetto e vicinanza durante il periodo della malattia, e di come ...Non eravamo preparati a questo, davvero no. Gianlucanon c'è più, si è dovuto arrendere a 58 anni alla malattia contro cui si era battuto in questi anni con coraggio ed una trasparenza preziosa e unica. Ma più ancora, ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Un diluvio di ricordi: ad omaggiare Vialli anche la moglie di Paolo Rossi - Un diluvio di ricordi: ad omaggiare Vialli anche la moglie di Paolo Rossi Il calcio italiano piange la scomparsa di Gianluca Vialli, portato via a 58 anni da un cancro al pancres che lo aveva colpito cinque anni fa. Campioni di oggi e del passato, le squadre in cui ha milit ...Gianluca Vialli è morto, gli amici lo chiamavano Luca, per tutti è la leggenda del calcio che non ci ha fatto solo vincere e sognare ma ci ha dato anche grandi lezioni di vita. Per Chiara Ferragni è l ...