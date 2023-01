Addio Vialli | la moglie Cathryn e le due figlie Silvia e Olivia con lui fino alla fine e l’amicizia con Mancini

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella mattinata di oggi Gianlucasi è spento a Londra all’età di 58 anni non riuscendo a sconfiggere la malattia, un tumore al pancreas, che gli era stato diagnosticato nel 2017. Il destino ha voluto che Luca si spegnesse proprio lì, in quella Londra che lui tanto ha amato e in cui ha conosciuto l’amore della sua vita, sua, nel 2003:White-Cooper. L’amore per la sua famiglia Gianluca si sposò in gran segreto connell’agosto del 2003 nel castello di Ashby, a Northampton. Dal matrimonio sono nati gli amori più grandi della sua vita, le dueSofia e. Gianluca ha sempre vissuto la famiglia lontano dai riflettori e dai social, le apparizioni in pubblico con le sue donne sono state sporadiche. A Londra nel quartiere Chelsea, in una delle ...

RaiNews

È sempre stata a Londra , al suo fianco, fino a quando non ha dovuto dirgli. Cathryn White - Cooper aveva sposato Gianlucain gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi la notizia delle nozze solo attraverso un comunicato all'Ansa. Si erano conosciuti a Londra, ...Bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, da tempo era in cura per un cancro al pancreas Un altro grande campione del calcio ci ha lasciato: a 58 anni è morto a Londra Gianluca, bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea che da tempo era in cura per un cancro al pancreas. Durante la sua carriera da calciatore è stato considerato uno degli attaccanti più ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - L'Assocalciatori esprime il suo cordoglio - L'Assocalciatori esprime il suo cordoglio Dopo l'allarme di farmacisti e Farmindustria anche le farmacie comunali mettono in allerta: situazione insostenibile ...L'addio a Gianluca Vialli è un colpo tremendo per tutto il calcio, ma soprattutto per Roberto Mancini. Il CT della nazionale e il bomber erano amici da una vita. Li chiamavano "i Gemelli del Gol" e po ...