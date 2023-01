Addio Vialli | Bernardeschi | 'È stato tutto | senza di lui non avremmo vinto l'Europeo'

RaiNews

Commenta per primo Roberto Baggio si è unito al coro di cordoglio per la scomparsa di Gianluca. Ex compagni alla Juve e in Nazionale, ecco le parole del Divin Codino ad Ansa : ' È sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita . Soprattutto quando vieni strappato all'...'La scomparsa di Gianlucaprovoca un grande dolore . Se ne va un grande uomo prima che un grande campione, un uomo che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, la più ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Lotta al cancro, con Massimo Mauro aveva dato vita alla "Fondazione Vialli e Mauro" - Lotta al cancro, con Massimo Mauro aveva dato vita alla "Fondazione Vialli e Mauro" Fotogramma Dopo un lunga malattia questa mattina si è spento a Londra Gianluca Vialli a 58 anni. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque ...Federico Bernardeschi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, omaggiando l'ex Juventus con una lettera ...