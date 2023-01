Addio Gianluca Vialli | il ricordo di Fulvio Collovati | “Era intelligente e di rara sensibilità”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “per me è stato prima di tutto un avversario, ma anche un compagno. Insieme abbiamo condiviso l’esperienza del Mondiale in Messico nel 1996?. Questo ildidi, l’ex attaccante morto questa notte, venerdì 6 gennaio, all’età di 58 anni, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. In un’intervista L'articolo proviene da Inews24.it.

Vialli. Classe 1964, nato a Cremona in una famiglia di origine trentina,Vialli è stato uno degli attaccanti più prolifici e uno dei giocatori influenti degli anni '80 e '90.Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, aveva ribadito di recente l'importanza della figura diVialli: "È un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Riccardo Cucchi: Vialli mai banale, né dentro né fuori dal campo - Riccardo Cucchi: Vialli mai banale, né dentro né fuori dal campo “Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 gennaio 2023, arriva la notizia che speravamo di non ricevere mai. Ci lascia un campione, anzi, una leggenda, un grande uomo, un pezzo di noi e della nostra ...Gianluca Vialli è morto: addio all'ex calciatore di Sampdoria, Juventus e della Nazionale Italiana che da anni lottava contro un tumore ...