Addio Gianluca Vialli. Ci lascia a 58 anni uno dei più grandi bomber d'Italia

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa diVialli . L'ex calciatore, 58 anni, era ricoverato a Londra da alcune settimane a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche conseguenti al tumore al pancreas che lo aveva colpito qualche ...Il mondo del calcio ancora in lutto. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic , di Pelé , oggi a Londra dove era ricoverato è venuto a mancare un altro campionissimo,Vialli. L'ex attaccante di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea, oltre che bomber della Nazionale, aveva 58 anni ed era malato da tempo. Il 14 dicembre, aveva annunciato di dover sospendere i suoi ... Addio Gianluca! - La Provincia Calcio in lutto, addio a Gianluca Vialli: aveva 58 anni. L'ex attaccante lombardo vinto da un tumore al pancreas ...È morto Gianluca Vialli, uno dei simboli della storia recente del calcio italiano ed ex giocatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea.