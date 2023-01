Addio Gianluca Vialli Ci lascia a 58 anni uno dei più amati di sempre

RaiNews

L'ex calciatore era in cura da tempo per un cancro al pancreas. Mondo dello sport in lutto: da Gravina a Juve e Sampdoria, l'al centravanti E' mortoVialli , l'ex centravanti di Sampdoria e Juventus ora capo delegazione degli Azzurri aveva 58 anni e da tempo in cura per un cancro al pancreas. L'ex calciatore ...Proprio così: pur alzando trofei in giro per l'Europa con colori, tute e abiti differenti,Vialli era sampdoriano e i sampdoriani erano conVialli. Con te, nella vittoria e nella ... Addio Gianluca Vialli, ci lascia un altro grande campione Gianluca Vialli era una colonna di una delle Juventus più vincenti di sempre. La tragica e prematura morte dell’attaccante 58enne, che da cinque lunghi anni lottava contro un tumore al pancreas, ...L'ex attaccante della Nazionale, ma anche di Juventus, Sampdoria, Cremonese, Chelsea si è spento a Londra. aveva 58 anni. Lascia la moglie e due figlie.