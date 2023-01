Il Foglio

... tradizionalmente, identifica la giornata in cui si disfano ldi Natale e il presepe. ... dopo l'di Alessandra De Tommasi La Befana - Madre Natura degli antichi è contemporaneamente la ...Le parole della cantautrice: 'Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostrosacro, con il sole e con la luna, mi ha detto: 'Quanti colpi d'ascia servono per ... Addio albero di Natale, ogni giorno più storto. Progetti per oggi Annalena Benini, nata a Ferrara nel 1975, vive a Roma. Giornalista e scrittrice, è al Foglio dal 2001 e scrive di cultura, persone, storie. La rubrica di libri Lettere rubate esce ogni sabato, l’inser ...«Santo subito». Come il suo predecessore, Giovanni Paolo II. Lo striscione che si apre al momento dell’eucaristia ...