Addio a Vialli | messaggio commovente della moglie di Mihajlovic | “Sai quante partite lassù…”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono settimane tristi per il calcio italiano, che in 21 giorni piange la scomparsa di due grandi. Due guerrieri che hanno combattuto per anni contro due mali diversi che hanno stroncato le loro vite. Il 16 dicembre Sinisase n’è andato dopo 3 anni di lotta alla leucemia, mentre oggi, 6 gennaio, ci ha lasciati anche Gianluca, deceduto a causa di un tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017. I due si sono trovati più volte sul campo da avversari, mentre negli ultimi anni erano diventati “compagni” contro rivali che hanno avuto la meglio. Questi nemici maligni non potranno mai cancellare la memoria di due uomini che saranno sempre ricordati per la loro tenacia., il ...

RaiNews

Commenta per primo Roberto Baggio si è unito al coro di cordoglio per la scomparsa di Gianluca. Ex compagni alla Juve e in Nazionale, ecco le parole del Divin Codino ad Ansa : ' È sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita . Soprattutto quando vieni strappato all'...'La scomparsa di Gianlucaprovoca un grande dolore . Se ne va un grande uomo prima che un grande campione, un uomo che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, la più ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Lotta al cancro, con Massimo Mauro aveva dato vita alla "Fondazione Vialli e Mauro" - Lotta al cancro, con Massimo Mauro aveva dato vita alla "Fondazione Vialli e Mauro" Federico Bernardeschi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, omaggiando l'ex Juventus con una lettera ...Quanto vale il patrimonio di Gianluca Vialli La villa Affaitati, i contratti milionari da calciatore e allenatore, per poi passare ai compensi da commentatore su Sky. E una famiglia ...