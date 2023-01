Addio a Vialli | il saluto di Florenzi | “Lasci un vuoto incolmabile”

RaiNews

Gianluca: il campione è morto a 58 anni, gli ultimi 5 trascorsi a lottare contro quel maledetto tumore al pancreas che se lo è portato via. Campione dentro e fuori dal campo, si fatica a ...... la trama del film approfondimento, il discorso prima della finale dell'Europeo Genova, 1990. Una giovane squadra, la Sampdoria die Mancini, che da qualche anno sta ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Il video commovente video del Chelsea in ricordo di Vialli - Il video commovente video del Chelsea in ricordo di Vialli L'ex calciatore, scomparso per un tumore al pancreas a 58 anni, lascia la moglie Cathryn White-Cooper, sposata in gran segreto a Londra nel 2003, e le due figlie Sofia e Olivia. A loro, le tre donne d ...Oggi è purtroppo scomparso all'età di 58 anni Gianluca Vialli, grande ex attaccante e negli ultimi anni membro della Nazionale di Roberto Mancini che nel 2021 ha vinto ...