Addio a Vialli | Gravina | ' Splendida persona | lascia un vuoto incolmabile'

Open

si è spento a 58 anni. Notizia che ha unito tutti nel cordoglio: memorabile la sua frase nei confronti dell'Atalanta Stamattina all'età di 58 anni è morto Gianluca. Non solo un guerriero in campo, ma anche nella vita: garantendogli elogi da parte di tutti, anche degli avversari. L'ex Juve non ha mai indossato ...LONDRA - Nuovo grave lutto nel calcio, che dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic piange ora quella di Gianluca, morto a 58 anni nella clinica di Londra in cui era ricoverato. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra da cinque anni lottava contro un tumore al ... Addio a Gianluca Vialli: è morto il campione che raccontò senza paura la sua malattia Chelsea's Gianluca Vialli scores the first goal against Valerenga during Thursday, March 18,1999, in their European Cup Winner Cup quarterfinals, second leg, at Oslo's Ullevaal stadium. Valerenga ...E’ morto all’età di 58 anni Gianluca Vialli. L’ex calciatore si è spento nella clinica londinese dove era ricoverato per un tumore al pancreas. L’aggravamento delle sue condizioni lo aveva spinto il ...