Addio a Vialli | bomber e leader carismatico di Samp | Juve e Nazionale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si è spento a soli 58 anni uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. Gianlucarientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campoe inter, è stato capocannoniere dell’Europeo Under-21 nel 1986, della Coppa Italia 1988-1989 in cui ha stabilito, con 13 reti, il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione del torneo, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991. Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 presenze e 16 reti nellaitaliana, prendendo parte a due Mondiali (Messico 1986 e Italia 1990) e un Europeo (Germania Ovest 1988); al suo attivo anche 21 gare e 11 gol con l’Under-21, con cui ha ...

RaiNews

Conse ne va uno degli sportivi italiani più amati di sempre, un esempio per chi come lui ha vissuto e vive il dramma della malattia. "Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non ...- - > Gianluca- Fotogramma . Dopo un lunga malattia questa mattina si è spento a Londra Gianlucaa 58 anni. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas. Il 14 dicembre l'ex attaccante ... Addio Gianluca Vialli, ci lascia un altro grande campione - L'ultimo messaggio di Vialli - L'ultimo messaggio di Vialli Il mondo del calcio italiano ( e non solo) oggi in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli. Il capo della delegazione della nazionale italiana, allenatore di calcio ed ex grande attaccante di Juve e ...Si è spento a Londra all’età di 58 anni Gianluca Vialli, colpito da un grave peggioramento delle condizioni di salute legate al tumore al pancreas con cui aveva già combattuto cinque anni fa. Ex attac ...