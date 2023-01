Addio a Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È morto, ex calciatore, centravanti di Sampdoria, Juventus e Nazionale italiana. Si è spento all'età di 58 anni, colpito da un grave peggioramento delle condizioni di salute legate al ...

- È mortoVialli, ex calciatore, centravanti di Sampdoria, Juventus e Nazionale italiana. Si è spento all'età di 58 anni, colpito da un grave peggioramento delle condizioni di salute legate ...Il tumore al pancreas e il racconto libero della malattia La battaglia contro il tumore al pancreas perVialli è durata cinque lunghi anni . Dalla diagnosi del 2017 non ha mai esitato a ... Addio Gianluca Vialli, ci lascia un altro grande campione - L'ultimo messaggio di Vialli - L'ultimo messaggio di Vialli Hai firmato “Si”. Per chi “Per noi”. Il giornalista, Franco Costa della sede Rai di Torino, corre lungo il campo, Gianluca Vialli di più, e ci mancherebbe, è un atleta, il bomber, il simbolo della S ...L'ex calciatore italiano si è spento all'età di 58 anni, da tempo lottava contro un tumore al pancreas. Ennesimo lutto nel mondo del calcio, dopo i decessi di Sinisa Mihajlovic e Pelé, oggi l'ultimo a ...