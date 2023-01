Addio a Gianluca Vialli | le reazioni Meloni | “Re Leone in campo e nella vita”

(Di venerdì 6 gennaio 2023), lesi è spento oggi, 6 gennaio 2023, a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Un altro grande del calcio che ci lascia troppo presto. La notizia ha commosso gli appassionati e non solo, visto cheera considerato da tutti un esempio di correttezza, serietà ed eleganza. Nelle ultime settimane era stato costretto a lasciare i suoi impegni con la Nazionale per l’aggravarsi delle sue condizioni. Si è spento a Londra. “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di– la nota della famiglia -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che ...

... 'Gli ho insegnato che soffrire può portare alla felicità' Vialli, il commoventedella Samp: 'Ti immaginiamo lassù, tra Mantovani e Boskov' Lo striscione dei tifosiVialli ha indossato ...Se ne vaVialli,all'eroe di Wembley Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - La commozione del presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini - La commozione del presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini GENOVA - «Ti ricorderemo ragazzo e centravanti implacabile, perché gli eroi son tutti giovani e belli e tu, da quell'estate 1984, sei stato il nostro eroe». La Sampdoria ricorda così Gianluca Vialli.La scomparsa di Gianluca Vialli è l'ultima ferita di un periodo davvero tragico per il mondo del calcio. Per ricordare l'immenso talento dell'ex attaccante, Chelsea e Juventus hanno postato subito sui ...