Addio a Gianluca Vialli | il mondo del calcio in lutto

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIldelè ancora una volta in lacrime e piange un altro dei suoi simboli,, che se n’è andato poco dopo Pelé e Mihajlovic. Per le partite del fine settimana e’ stato deciso il minuto di silenzio, la Samp giochera’ colal braccio, ma a portarlo idealmente sono tutte le altre squadre e non solo quelle italiane. La notizia della morte, arrivata da Londra, ha fatto rapidamente il giro dei media europei e non soli, con prime pagine internet de l’Equipe, The Guardian e El Mundo, ma richiami anche sul sito Cnn. Un minuto di silenzio prima dell’allenamento anche dal Chelsea. Messaggi di cordoglio si sono susseguiti, coinvolgendo anche ilpolitico. Per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, “ilperde ...

tra le lacrime e la commozione di tutti i presenti e di me che ero davanti alla tv a seguire da vicino l'è stato ed è rimasto per tanti anni l'emblema del calcio juventino, per me ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - La bandiera a mezz'asta del "suo" Chelsea a Stamford Bridge - La bandiera a mezz'asta del "suo" Chelsea a Stamford Bridge Il mondo rossonero saluta Gianluca Vialli. Da Florenzi a Van Basten: i commossi saluti alla compianta leggenda ...Gianluca Vialli e la sua regione d'adozione, quella Liguria in cui è diventato uomo e campione con la maglia della Sampdoria. Sulla facciata del palazzo della Regione, hanno fatto capolino le immagini ...