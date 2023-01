Addio a Gianluca Vialli | è morto il campione che raccontò senza paura la sua malattia

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023)all’età di 58 anni, dopo cinque anni dalla diagnosi di un tumore al pancreas. Calciatore, allenatore, commentatore sportivo e dirigente sportivo,è stato una delle icone del calcio degli anni Ottanta e Novanta in Italia. Con la Sampdoria ha fatto la storia, in coppia con Roberto Mancini – i due furono soprannominati i «gemelli del gol» – che tanti anni più tardi ha ritrovato in Nazionale: il Mancio come ct e lui come capo delegazione. Un ruolo che aveva lasciato il 14 dicembre, annunciando di aver bisogno di dover utilizzare tutte le energie psico-fisiche per affrontare la. A dare la notizia il Secolo XIX. La passione per il calcio e gli esordi Ricci folti e fisico asciutto, l’adolescente di Cremona che fino a pochi anni prima aveva iniziato a dare ...