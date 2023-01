Addio a Gianluca Vialli | dai suoi club di calcio agli amici | il ricordo sui social

RaiNews

Riposa in Pace caro'.Ci sono Gianfranco Zola, Roberto Di Matteo e soprattuttoVialli. 'Una leggenda per noi e ... Sono gli ultimi lampi del Vialli calciatore che nel 1999 diceal prato verde. Il calcio invece ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Fiori per Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, Londra - Fiori per Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, L In una delle ultime interviste rilasciate al conduttore savonese, l’ex calciatore di Sampdoria e Juventus, ha raccontato la sua battaglia più difficile contro il cancro.L’Italia del calcio piange Gianluca Vialli. Gravina: “Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato”https://t.co/N3fDIf5YL1 pic.twitter.com/ybzEviQE7X — FIGC (@FIGC) January 6, 20 ...