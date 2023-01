Addio a Gianluca Vialli | campione anche fuori dal campo | «Ha affrontato la malattia con coraggio» Funerali privati a Londra

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Diceva sempre di non voler morire prima dei genitori, perché il pensiero di far star male i suoi cari lo distruggeva più dellache invece lo stava consumando. Girava con un maglione sotto la...

RaiNews

Il ricordo del sindaco di Cremona Da Cremona, invece, il ricordo del sindacoGalimberti. '... mentre sui campi durante il weekend sarà osservato un minuto di silenzio in sua memoriaA ...Commenta per primo Ecco il testo integrale del discorso del presidente americano Franklin Delano Roosevelt citato daVialli prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, e rivelato nel documentario 'Sogno Azzurro' dedicato al successo della Nazionale agli Europei. 'Non è colui che critica a ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - La bandiera a mezz'asta del "suo" Chelsea a Stamford Bridge - La bandiera a mezz'asta del "suo" Chelsea a Stamford Bridge A tre settimane dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic il calcio piange un'altra morte choc: l'ex attaccante eroe della Sampdoria degli anni d'oro è morto nella ...Dopo la notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, un ex giocatore del Napoli ha voluto omaggiare il suo vecchio compagno di Nazionale.