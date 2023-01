Acerbi ha annullato quell’iradiddio di Osimhen | in tanti dovrebbero chiedergli scusa Libero

(Di venerdì 6 gennaio 2023) In soli quattro mesi Francescoha conquistato i nerazzurri riscattandosi dalle vicissitudini che ha vissuto alla Lazio. Ora è un giocatore maturo, lo ha dimostrato contro il Napoli. Bisognerebbe. Lo scrive Fabrizio Biasin su. “Tocca chiedere. Ma davvero. Del resto sulla faccendase ne sono dette e scritte di tutti i colori. Stiamo parlando di un giocatore che l’estate passata ha vissuto la condizione del ghettizzato, non voluto, respinto dai suoi vecchi tifosi e pochissimo desiderato da quelli che sarebbero diventati i suoi nuovi sostenitori. E noi della stampa mica siamo da meno: gli abbiamo dato del “bollitissimo”, qualcuno ha persino avallato le voci orrende che lo volevano “complice milanista”, autore di giocate volontarie per favorire i ...

... abbiamo affrontato un paio di episodi di altre gare (Cremonese - Juventus, gola Dessers ... l'unico fallo non rilevato (e piuttosto evidente, per la verità) disu Anguissa nel primo ...Il nigeriano, ben controllato dal terzetto difensivo dell'Inter e di fattodal 34enne Francesco, è dunque il primo uomo in meno di questo 2023. Il 24enne ex Lille non è di fatto mai ... Acerbi ha annullato quell'iradiddio di Osimhen, in tanti dovrebbero ... Il Napoli ha perso la prima partita in campionato contro l'Inter, con diversi giocatori autori di una prestazione negativa: tra tutti Victor Osimhen uno dei peggiori tra gli azzurri ...Dzeko è decisivo, Acerbi è super con una prova che annulla Osimhen. Bene anche Skriniar. Kvaratskhelia e Rrahmani male, Anguissa e Zielinski spenti.