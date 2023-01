Acer presenta due nuovi notebook con AMD

Futuroprossimo

Hey Disney! Al CES, Amazoninoltre le funzionalità di Hey Disney!, svelando la magia di ... nuovi sistemi ChromeOS da, per aziende e istituzioni Hardware 5 Gennaio 2023ha ampliato ...Add - In - One 24, una soluzione desktop all in one Il nuovo Add - In - One 24 disicon un design modulare , è composto da unChromebox CXI5 o un Chromebox Enterprise CXI5 ... EKinect BD3, Acer presenta la bici scrivania per pedalare lavorando Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come ogni anno, in concomitanza con il Ces di Las Vegas, si è svolta la Global Press Conference Next@Acer con tutte le novità che ci proporrà Acer per il 2023, vediamole di seguito. Linea Acer Aspire ...