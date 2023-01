Accompagnata dai Vigili del fuoco | la Befana porta doni ai bimbi dell’ospedale di Treviglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023). Dopo due anni di assenza per la pandemia è tornato all’ospedale trevigliese l’appuntamento conche,daidel, ha donato regali ai bambini ricoverati. Nella mattinata di venerdì (6 gennaio) la vecchia più amata dai piccoli si è presentata tra le corsie con la seguito una delegazione di pompieri della zona. Dopo aver distribuitoai giovani ricoverati, laha salutato il personale della struttura ospedaliera della Bassa e ha posato per alcune foto ricordo.

