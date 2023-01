Abusi sulle ginnaste | dure critiche dei genitori delle atlete alla petizione delle allenatrici E la Fgi si dissocia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “La Fgi è stata informata di unache sta circolando on line in queste ore. Nel pieno rispetto della libertà di espressione esensibilità di ciascuno, la Federazione sida un’iniziativa della quale non era a conoscenza e, nel prendere le distanze da chi, pur rivestendo un ruolo di responsabilità regionale all’interno della Sezione di Ritmica, l’ha promossa motu proprio, confida nel lavoro della magistratura sportiva ed ordinaria”. Con queste poche parole la Federazione ginnastica italiana prende le distanze draccolta firme di alcunelanciata su change.org e firmata da Livia Ghetti, direttrice tecnica regionale in Emilia Romagna e anche giudice internazionale. Unache è un vero e proprio aperto sostegno a Emanuela ...

Il Fatto Quotidiano

... deferita dalla procura sportiva e indagata dalla procura di Monza per violenze psicologiche e"sue" farfalle, è arrivato il momento di serrare le file. Capitanate da Livia Ghetti - ...... pur di marcare una distanza netta dal precedente regime, i vostri piloti chetute di volo ... Torture, violenze,. E poi governa un ampio margine di discrezionalità nella repressione più ... Abusi sulle ginnaste, alcune allenatrici lanciano una petizione. Per le atlete No, per difendere… Accanto alla presenza del vicario, attualmente il cardinale De Donatis, aumenta il peso del Papa, vescovo di Roma, in ogni decisione pastorale, economica e ...Nell'abiezione e il degrado delle carceri di Nairobi, c'è chi cerca di costruire un riscatto esistenziale e sociale per ragazze abbandonate e spesso vittime di abusi, facendo leva sui valori dello spo ...