Abusi sulle ginnaste | alcune allenatrici lanciano una petizione Per le atlete? No | per difendere l’indagata Maccarani

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una“a sostegno della ginnastica ritmica italiana”. Potrebbe sembrare un’iniziativa per mostrare vicinanze alleche hanno denunciato glie le vessazioni psicologiche subite, finite al centro di un’inchiesta sportiva e di due fascicoli d’indagini, uno a Monza e uno a Brescia. E magari per ricordare che la ginnastica ritmica è molto altro e non c’entra con l’ossessione per la forma fisica e la dieta. Invece no: dietro questa raccolta firme lanciata su change.org c’è l’aperto sostegno a Emanuela, la direttrice tecnica della Nazionale azzurra delle Farfalle, finita sul registro degli indagati della Procura di Monza per i presuntie maltrattamenti nell’Accademia di Desio e per gli stessi motivi deferita dalla procura sportiva della Federginnastica insieme alla sua ...

