Aborto | nelle Marche la giunta FdI revoca convenzione con l' Aied Decisione politica | ora sarà difficile aiutare le donne

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo 42 anni l'associazione non potrà più effettuare le interruzioni volontarie di gravidanza nell'ospedale pubblico di Ascoli Piceno. Solo nel 2020 unvolontario su 6 è stato fatto da loro. Bora (Pd): "Faremo casino in Regione". Non Una di meno Transterritoriale:...

Aborto, nelle Marche la giunta FdI revoca convenzione con l'Aied. "Decisione politica, ora sarà difficile aiu… Dopo 42 anni l'associazione non potrà più effettuare le interruzioni volontarie di gravidanza nell'ospedale pubblico di Ascoli Piceno.A Madrid il Congresso dei deputati ha approvato la riforma della legge sulla salute sessuale e riproduttiva. In Italia la normativa non è stata mai toccata. Il commento della tesoriera dei Radicali ...