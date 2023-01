A Roma la metro collassa per "troppa affluenza"

(Di venerdì 6 gennaio 2023)chiusa per. Sembra uno scherzo e invece la vicenda tragicomica è accaduta davvero oggi pomeriggio a. Fatali furono i funerali di papa Benedetto XVI, le vacanze di Natale e i saldi. Una combo micidiale che ha costretto la municipalizzata del trasporto pubblicono, Atac, ad alzare bandiera bianca. Tutto è cominciato questa mattina alle 11.32 quando InfoAtac, l’account Twitter che informa gli utenti del Tpl capitolino sullo stato del servizio, ha annunciato: “Befana a piazza Navona: corso Rinascimento chiusa per grandedi pedoni, abbiamo deviato le linee 30-70-81-87-492-628 e C3 in corso Vittorio Emanuele II”. Stesso destino per via del Corso e le linee bus che l’attraversano. Ma sembrava ancora un fatto che stava nelle cose: corso ...

Adnkronos

In diverse città italiane infatti i biglietti dei bus, ma anche quelli delle, sono stati ... Aumento decisamente più importante nella Capitale (+33%): un biglietto del bus ada agosto costerà ...A chiusa: caos in centro Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori ... Roma, grande affluenza in centro: chiusure e bus deviati Chiuse le stazioni di Spagna e Barberini della linea A. La capitale non regge all'effetto contemporaneo dei funerali di Papa Benedetto XVI, delle vacanze di Natale e dei saldi. Come farà con Giubileo ...Pienone in centro a Roma per la Befana e scattano gli accessi contingentati in metro e la chiusura della fermata Spagna. Dalle prime ore del pomeriggio si stanno registrando afflussi molto elevati di.