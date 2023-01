A che ora inizia l’estrazione della Lotteria Italia 2023 | l’orario di uscita dei biglietti vincenti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A che oradei? Ve lo diciamo subito: come da tradizione,avverrà venerdì 6 gennaio, più precisamente durante la trasmissione Rai “Soliti ignoti”. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. In alternativa, per scoprire i, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito.it. Regolamento Abbiamo ...

Corriere della Sera

... Diaz e Rafael Leao , in grande spolvero contro gli uomini di Nicola egià nella passata ... I giallorossi sonoa caccia di un risultato di grande prestigio anche contro il Milan per cercare di ......l'ex assessora al Welfare correrà contro Fontana ma non solo: sta cercando anche di soffiargli l'appoggio del Comitato Nord, la compagine di transfughi leghisti guidata da Umberto Bossi,... Biglietti vincenti della Lotteria Italia, a che ora e come si sapranno i vincitori Mercato ora per ora Tutto fatto per il passaggio di Bartosz Bereszynski al Napoli. Secondo Tutto fatto per il passaggio di Bartosz Bereszynski al Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ...Epifania a Milanello per i rossoneri, che si sono allenati in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Roma domenica, 8 gennaio, a San Siro alle ore ...