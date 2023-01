RomaToday

La Juve e l'entourage di McKennie sono al lavoro per trovare l'incastro migliore in questa finestra di. Il centrocampista statunitense, già l'estate scorsa vicino alla cessione, sembra essere il pezzo sacrificabile della rosa di Allegri. Il tecnico sarebbe intenzionato a dare più spazio ai ...Ecco tutte le novità! Le classiche USA della settimana del 7, la prima del nuovo anno, si portano dietro le prime posizioni del 2022: nella chart degli album più venduti "SOS" di SZA si ... Weekend a Roma: i 16 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 gennaio Il 6 gennaio Rai 2 propone in prima serata La Befana vien di notte, pellicola uscita nel 2018 con Paola Cortellesi nei panni della dolce vecchietta che porta i dolci ai bambini. Scopriamo quindi la ...Continua il conto alla rovescia per la tappa di Coppa del Mondo di fondo, in programma a Livigno nel weekend del 21 e 22 gennaio 2023, quando, sulle nevi del Piccolo Tibet, i migliori atleti al Mondo ...