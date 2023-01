6 gennaio 1981 | al Mundialito | Italia-Olanda finisce 1-1

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il pareggio altraIl 6del, a Montevideo, va in scena una delle partite del girone 1 del: ad affrontarsied. Entrambe hanno perso con l’Uruguay e quindi sono eliminate dal torneo. Una partita, quindi, che ha il sapore dell’amichevole. Bearzot ha la possibilità di far esordire alcuni giovani, tra cui Carlo Ancelotti che segna la rete del momentaneo vantaggio con un tiro dalla distanza. Per gli Orange ci pensa Peters con un’altra conclusione da fuori area a chiudere la partita sull’1-1. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

L'Osservatore Romano

Per un delitto come quello del 6dell'80 non ci sono limiti massimi di tempo: poco meno di ...la sua commissione è quello per l'omicidio del chirurgo vascolare Sebastiano Bosio (6 novembre)...Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 6Alice decide di fare qualcosa che desterà ... regia di Werner Schroeter (1979) Ricomincio da tre, regia di Massimo Troisi () Morte di un ... Lutto nell’episcopato Per festeggiare i 50 anni di Lupin e i 40 di Occhi di Gatto, sta per arrivare un crossover imperdibile targato Prime Video.