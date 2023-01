5 Gennaio 2023 – In Perù è caos | presentata denuncia contro la presidente Boluarte

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La deputata Ruth Luque, del partito Cambio Democratico ha presentato unaladella Repubblica del, Dina. L’accusa è per violazione della Costituzione nell’ambito della repressione delle manifestazioni in corso nel Paese sin dall’impeachment e arresto dell’exPedro Castillo, costate almeno 21 morti. Ilrusso Vladimir Putin propone tregua di due giorni per Natale ortodosso. Zelensky,ucraino, rifiuta e parla di pretesto per tentare di riorganizzazione dell’esercito di Mosca. Resta candidato il Repubblicano Kevin McCarthy al decimo voto per eleggere lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Nella nona votazione McCarthy ha ottenuto 200 voti, mentre 17 sono andati ...