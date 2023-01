Agenzia ANSA

Lefilorusse delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass ucraino, che combattono al fianco dette truppe di Mosca, sono state formalmente integrate nell'esercito russo lo ...In quel settore combattono i contractors della Wagner insieme alledella Repubblica ... Secondo glidi Londra i russi avrebbero dovuto finire i missili con cui colpire in profondità il ... 007 Gb, milizie filorusse Donbass integrate in esercito Mosca ... (ANSA) - ROMA, 06 GEN - Le milizie filorusse delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass ucraino, che combattono al ...