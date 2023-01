WWE | Charlotte Flair vuole battere il record del padre

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Molti fan odiano il fatto chevinca in continuazione titoli, detto questo, nessuno può negare quanto sia talentuosasul ring.è una pluricampionessa femminile e sembra che voglia superare ildi regni del titolo mondiale di suoRic. Come visto nell’ultimo episodio di Friday Night Smackdown, Ronda Rousey ha ceduto lo Smackdown Women’s Championship a, il che si è rivelato un risultato davvero inaspettato. Naturalmente, il ritorno della regina è stato controverso. Con la sua vittoria,è diventata 14 volte campionessa femminile. Parlando a The Bump,ha chiarito che ...

The Shield Of Wrestling

Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ... marito della figlia. I loro avversari Jay Lethal e un altro Hall of Famer, Jeff ...Laha poi annunciato cheFlair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene. Madcap Moss batte Happy Da alleati ad ... Charlotte Flair e la sua clamorosa streak di 10 anni in WWE Molti fan odiano il fatto che Charlotte Flair vinca in continuazione titoli, detto questo, nessuno può negare quanto sia talentuosa Flair sul ring. Flair è una pluricampionessa femminile e sembra che ...Nell’ultima puntata di Friday Night SmackDown, Charlotte Flair ha sorpreso i fans con un ritorno spettacolare condito da una nuova theme song, una nuova gear e un atteggiamento che ci ha fatto capire ...