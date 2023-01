WTA Auckland 2023 | risultati 5 gennaio | disputati tutti gli ottavi Partite indoor a causa della pioggia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella tarda mattinata italiana si è completato il secondo turno del torneo ASB Classic di(Nuova Zelanda), di categoria WTA 250: si sonogli, giocatiche ha stravolto il programma. Nella parte alta del tabellone il derby statunitense tra Cori Gauff e Sofia Kenin premia la prima, che si impone per 6-4 6-4 ed affronterà la cinese Zhu Lin, la quale elimina l’americana Venus Williams per 3-6 6-2 7-5. L’altra statunitense Lauren Davis viene battuta dalla montenegrina Danka Kovinic, che vince per 4-6 6-3 6-2 e sfiderà la slovacca Viktoria Kuzmova, la quale approfitta del ritirobritannica Emma Raducanu sullo 0-6 7-5. Nella parte bassa del tabellone la belga Ysaline ...

Ubitennis

... in Nuova Zelanda c'è la pioggia a dare il benvenuto alle tenniste in questo 2023, e quindi tutti i match del250 disono stati spostati sui campi al coperto dopo i ritardi dei giorni ...La pioggia continua a non dar tregua agli organizzatori e giocatrici del250 di, che ha visto andar in scena gli incontri di ottavi di finale su dei campi indoor. Nonostante le diverse condizioni di gioco non hanno patito alcun problema le due teste di serie ... WTA Auckland: a Gauff il derby contro Kenin, out Venus. Raducanu in lacrime, Australian Open a forte rischio La pioggia continua a non dar tregua agli organizzatori e giocatrici del WTA 250 di Auckland: ottavi di finale giocati indoor.Anche in questo inizio di 2023 proseguono le difficoltà di Emma Raducanu, che nel Wta 250 di Auckland è costretta ancora una volta ad un ritiro.