Wta Auckland 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 6 gennaio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didi6 per il Wta 250 di. Sperando la pioggia dia un po’ di tregua e che si riesca a giocare anche sui campi all’aperto, gli organizzatori hanno pubblicato ildei quarti di finale. Apre Coco Gauff, opposta alla cinese Lin Zhu. Poi toccherà a Kuzmova-Kovinic e Fernandez-Bonaventure, mentre la sessione serale neozelandese vedrà di fronte Muchova e Masarova. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY STADIUM Dalle ore 00:00 – (1) Gauff vs Zhu a seguire – Kuzmova vs (7) Kovinic a seguire – Bonaventure vs (3) Fernandez Non prima delle 07:00 – Muchova vs Masarova SportFace.

Ubitennis

Anche in questo inizio di 2023 proseguono le difficoltà di Emma Raducanu , che nel250 diè costretta ancora una volta ad un ritiro. Nel suo match di secondo turno contro Kuzmova la vincitrice degli Us Open 2021 è caduta, procurandosi una distorsione alla caviglia sul ...La statunitense affronterà la cinese Zhu che ha eliminato Venus Williams(NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff raggiunge i quarti dell'"ASB Classic",250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in nuova Zelanda. La ... WTA Auckland: a Gauff il derby contro Kenin, out Venus. Raducanu in lacrime, Australian Open a forte rischio Anche in questo inizio di 2023 proseguono le difficoltà di Emma Raducanu, che nel Wta 250 di Auckland è costretta ancora una volta ad un ritiro.Emma Raducano cade e si fa male alla caviglia. Venus Williams sfiora l'impresa contro Lin Zhu. Coco Grauff facile su Sofia Kenin ...