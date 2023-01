Wta Auckland 2023 | avanti Gauff e Fernandez | Venus Williams spreca e viene eliminata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La pioggia continua a non dar tregua agli organizzatori e giocatrici del WTA 250 di, che ha visto andar in scena gli incontri di ottavi di finale su dei campi indoor. Nonostante le diverse condizioni di gioco non hanno patito alcun problema le due teste di serie più alte rimaste in gara. Cocosi è imposta con un duplice 6-4 sulla Kenin, mentre Leylahin 46? di gioco ha annichilito la malcapitata austriaca Grabher. Per la canadese, finalista agli Us Open 2021, nei quarti non ci sarà il derby contro Rebecca Marino, battuta in rimonta 3-6 6-3 6-3 da Bonaventure. Buona vittoria per Muchova, 6-4 6-1 alla Ruse: per lei nei quarti ci sarà la spagnola Masarova, che un po’ a sorpresa ha sconfitto 6-1 6-4 Blinkova. TABELLONE COPERTURA TV MONTEPREMI Ha lottato per circa due ore e mezza, ha avuto diverse occasioni per ...

Anche in questo inizio di 2023 proseguono le difficoltà di Emma Raducanu , che nel250 diè costretta ancora una volta ad un ritiro. Nel suo match di secondo turno contro Kuzmova la vincitrice degli Us Open 2021 è caduta, procurandosi una distorsione alla caviglia sul ...La statunitense affronterà la cinese Zhu che ha eliminato Venus Williams(NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff raggiunge i quarti dell'"ASB Classic",250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in nuova Zelanda. La ... WTA Auckland: a Gauff il derby contro Kenin, out Venus. Raducanu in lacrime, Australian Open a forte rischio No.1 seed Coco Gauff beat fellow American Sofia Kenin to make the ASB Classic quarterfinals, where she will face Zhu Lin, who came back from 5-3 down in the final set to topple Venus Williams. Emma ...Former US Open champion leaves court at ASB Classic in tears after rolling her ankle during second round match ...