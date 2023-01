Wta Adelaide 1 2023 | Jabeur ai quarti Prosegue il cammino della 18enne Noskova

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tabellone allineato aidi finale nel WTA 500 di1, dove quest’oggi sono andate in scena le ultime quattro partite di ottavi. Avanza la prima testa di serie Ons, che soffre nel primo set ma riesce poi ad avere la meglio con il punteggio di 7-6(3) 6-1 su Sorana Cirstea. Per lei ora l’ostacolo Kostyuk, che a sorpresa aveva eliminato ieri Rybakina. L’altro quarto di finaleparte altra vedrà di fronte, invece, Viktoria Azarenka e Linda. La veterana bielorussa ha sconfitto 6-2 7-5 Qinwen Zheng, mentre la giovanissima tennista ceca si è confermata dopo il successo all’esordio su Kasatkina, battendo con un 6-2 6-2 l’americana Liu. TABELLONE COPERTURA TV MONTEPREMI Sconfitta senza appello per Ostapenko, che raccoglie solamente tre games al cospetto...