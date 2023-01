“William mi gettò per terra” Il racconto choc del principe Harry

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dal Guardian trapela un aneddoto contenuto nel libro “Spare. Il Minore”, riguardante un litigio tra, degenerato in una presunta aggressione fisica

Lo scontro si acuì, prosegue il duca di Sussex, raccontandone i dettagli, finche''mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e... Miper terra'. Harry cadde sulla ciotola del ...Nell'autobiografia di Harry si legge che il fratello lo prese per la collottola e loa terra , strappandogli la collana .tornò poi a scusarsi chiedendogli di non raccontare nulla alla ...