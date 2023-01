“Vuoi diventare donna?” Trasformazione Giacomo Urtis | fan stupiti dopo le ultime foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il nuovoha fatto sorgere qualche dubbio ad alcuni follower che lo seguono sul suo account Instagram. Nel box utilizzato per permettere ai seguaci di interagire con un profilo social, alcuni hanno chiesto al chirurgo dei vip se avesse intenzione di cambiare sesso come fatto dalla sua amica Jessica Alves, in passato conosciuta come Rodrigo Alves, ovvero il Ken umano. Il chirurgo dei vip e concorrente per ben due edizioni del Grande Fratello Vip ha risposto spiegando che si tratta solo di look. Alla domanda indiscreta l’ex vippone ha risposto che la scelta di tagliare la barba e portare i capelli lughi niente ha a che fare con il suo sesso. Leggi anche: “Non sapete cosa succederà”. GF Vip 7, èa sganciare la bomba sui concorrenti Il nuovo...