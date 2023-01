VPN | cosa sono le reti private che promettono di farci navigare in sicurezza

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Laquando si naviga su internet non è mai troppa: i rischi per la privacy dei dati personali e di quelli di pagamento, ma anche per i contenuti presenti sui nostri dispositivi,sempre dietro l’angolo anche a causa della presenza di hacker sempre più abili ad aggirare i sistemi di protezione in uso. Per questo motivo, quella di utilizzare una VPN rappresenta oggi una delle soluzioni più interessanti, consigliata da molti esperti nel campo della cybersecurity. Ma disi tratta nello specifico? E come questeposdifenderci dai malintenzionati? Che cos’è una VPN La privacy degli utenti online è continuamente a rischio, sia perché i provider raccolgono i nostri dati e li utilizzano per fini commerciali, sia per la presenza di cyber criminali che ...