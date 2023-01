Volvo | nel 2022 quota auto completamente elettriche al 10 | 9%

Italpress

ROMA - Nel 2022 Volvo ha fatto registrare vendite pari a 615.121 auto, in calo del 12% rispetto allo scorso anno. La quota di vetture completamente elettriche ha raggiunto il 10,9%, rispetto al 3,7% del 2022. Lo scorso anno in Germania la casa automobilistica che è cresciuta di più è stata tuttavia Polestar, controllata da Volvo a sua volta di proprietà di Geely: +166,4%, ma con una quota ...