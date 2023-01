Volley | Juantorena e Sabbi perdono la finale scudetto in Cina Ora giocheranno in Europa?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Osmanye Giulionon sono riusciti a vincere loin. Lo Shanghai è infatti stato sconfitto da Pechino per 2-0 nella serie conclusiva andato in scena a Baoding. Dopo il 3-1 nella gara-1 giocata ieri, oggi la compagine della capitale si è imposta con un secco 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e ha potuto fare meritatamente festa grazie ai colpi stellari del bomber statunitense Thomas Jaeschke (16 punti), dell’attaccante cubano Hernandez Cardonell (15) e del centrale americano Max Holt (15). I due giocatori italiani sono rimasti inermi: prova sottotono per Osmany(2 punti con il 29% in attacco), mentre Giulioè risultato il migliore tra le fila dello Shanghai con 14 punti accanto al polacco Bednord (10). Il campionato cinese è dunque già finito e a ...

