Voli dalla Cina | la positività al Covid dei passeggeri scende al 20% dopo l’ordinanza del Ministero

Fanpage.it

... ai governi dell'Ue di introdurre test casuali sui passeggeri in arrivoCina e di testare e sequenziare le acque reflue negli aeroporti coninternazionali e aerei in arrivoCina. ......crisi "incoraggia" i Paesi membri a "effettuare test anti - Covid a campione a chi arrivaCina " e "esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previstiin arrivo... Voli dalla Cina a Malpensa, i passeggeri positivi calano dal 50 al 20 ... Questa dispone il possesso di un tampone negativo al momento dell'imbarco. Bertolaso: «Obiettivo escludere varianti non coperte dal vaccino» ...Oltre ai controlli prima del viaggio, l'Ipcr ha raccomandato che tutti i passeggeri sui voli da e per la Cina indossino la mascherina e ha incoraggiato gli Stati membri a effettuare test a campione ...