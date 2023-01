Viviani | dal varietà al teatro | successo a Castellammare di Stabia per lo spettacolo diretto da Giulia Conte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) di Jusy Somma Quando ci si confronta con giganti dele della letteratura come Eduardo De Filippo, Eduardo Scarpetta o Raffaele, rimanendo nell’ambito dell’universo napoletano, il plotone d’esecuzione della giuria popolare è sempre pronto a scattare; nondimeno succede quando loè offerto gratuitamente alla cittadinanza, sembra un paradosso ma in realtà è proprio così e da un certo punto di vista è anche giusto, la gratuità dell’evento non deve influenzare il giudizio su ciò che avviene in palcoscenico. Con tali premesse l’unica cosa certa è che ci vuole tanto coraggio ad affrontare una tale sfida, soprattutto quando tutto ciò accade nella città che ha dato i natali all’illustre autore, nel caso particolare si parla di Raffaelee delloandato in scena lunedì 2 ...