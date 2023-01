Vittorio Sabadin | «Harry e Meghan? Due privilegiati miliardari che si lamentano in continuazione del loro destino»

Leggi su amica

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Carlo è sul trono da poco più di tre mesi ma ha già dovuto affrontare diversi problemi, soprattutto con. Settimana prossima uscirà l’autobiografia del principe. Come reagirà il sovrano e la Royal Family? (foto: Getty) Settimana prossima, nelle librerie di tutto il mondo, uscirà Spare, la nuova e scottante autobiografia del principe. Un libro che rischia di mettere parecchio in crisi la Royal Family britannica, già colpita recentemente dalla docuserie realizzata dai Sussex per Netflix. Ma come affronterà re Carlo, l’ennesimo attacco del figlio? Di questo e molto altro abbiamo parlato con, già corrispondente da Londra per La Stampa e oggi collaboratore ed editorialista del Messaggero. Studioso ed esperto della storia e delle tradizioni britanniche, ...