Vinci Casa giovedì 05 gennaio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

la Repubblica

giovedì 05 gennaio 2023 . L'estrazione di oggi per il concorso "" di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l'opportunità di vincere unae 200.000 euro . ...... è sbarcata per tutto il periodo natalizio al Parco Dae, domenica 8 dicembre, sarà l'ultimo ... spettacoli, mercatini, cultura, natura, prodotti tipici e poi ladi Babbo Natale, l'Ufficio ... VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 4 gennaio Senza '5' il terzo concorso del 2023 del Win for Life VinciCasa mentre sono cinque i punti '4' che lo sfiorano.Se in un concorso non ci sono vincitori di prima categoria, il montepremi viene accumulato in un fondo dedicato ...